Das Wetter in Bayern: Es bleibt wechselhaft

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils länger klar mit vereinzelten Schauern. Tiefstwerte zwischen 10 und 5 Grad. Morgen in Nord- und Ostbayern bewölkt und gelegentlich Regen, südlich der Donau immer wieder sonnig. Am Dienstag trüb und zeitweise Regen. Am Mittwoch wieder Sonne und Wolken, nahe der Alpen anfangs etwas Schnee bei Tiefstwerten von 6 bis minus 3 Grad. Tageshöchsttemperaturen zunächst 5 bis 12, am Mittwoch nur noch -1 bis plus 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 20:00 Uhr