Das Wetter in Bayern: Es bleibt wechselhaft

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht weiterhin abwechselnd klar, bewölkt und vereinzelt Schauer bei mitunter lebhaftem Wind. Abkühlung auf 10 bis 5 Grad. Morgen in Nord- und Ostbayern bewölkt mit gelegentlichem Regen. Südlich der Donau immer wieder auch sonnig. Am Dienstag trüb und zeitweise Regen. Am Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt, in Alpennähe anfangs etwas Schnee. Nächtliche Tiefstwerte 6 bis minus drei Grad. Am Tag Höchsttemperaturen zunächst 5 bis 12, am Mittwoch nur noch -1 bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 17:00 Uhr