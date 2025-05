Das Wetter in Bayern: Es bleibt unbeständig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils länger klar, teils bewölkt und in Alpennähe noch vereinzelt Regen bei 11 bis 5 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt mit meist nur kurzen sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Regen, besonders in Alpennähe. Am Mittwoch im Süden anfangs etwas Sonne, sonst bewölkt und von Nordwesten her Regen. Auch an Christ Himmelfahrt unbeständig und windig.

