Das Wetter in Bayern: Es bleibt trüb und regnerisch

Das Wetter in Bayern: Nachts gebietsweise Regen. Für das südliche Schwaben und Oberbayern besteht weiter eine Warnung des Wetterdienstes vor ergiebigem Dauerregen. In Unterfranken weitgehend trocken. Tiefstwerte 8 bis 13 Grad. Auch morgen und am Mittwoch noch viele Wolken und Schauer, Donnerstag meist freundlich. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad; Höchstwerte morgen 11 bis 18 Grad, von Mittwoch an wieder wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 20:00 Uhr