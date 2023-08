Das Wetter in Bayern: Es bleibt sonnig und sehr warm

Das Wetter in Bayern: Nachmittags sonnig bei 29 bis 34 Grad. Nachts liegen die Tiefstwerte um 18 Grad. In den nächsten Tagen wenig Änderung und meist trocken. In den Nächten 19 bis 16 Grad, tagsüber maximal 28 bis 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2023 12:00 Uhr