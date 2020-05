Das Wetter in Bayern: erst wolkig und einige Schauer, später von Norden her Auflockerungen

Nachrichtenarchiv - 25.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Anfangs kompakt bewölkt mit einigen Schauern, später von Unterfranken her allmählich sonniger und trocken. Höchstwerte zwischen 15 und 21 Grad. Die Aussichten: Morgen oft freundlich, vereinzelt auch Schauer. Am Mittwoch heiter bis wolkig und überwiegend trocken. Am Donnerstag nur an den Alpen etwas Regen, nur wenig wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2020 06:00 Uhr