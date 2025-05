Das Wetter in Bayern: erst wolkig, später mehr Sonne bei 21 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute überwiegen anfangs Wolken, später kommt auch mal die Sonne durch; vor allem in Schwaben und Oberbayern wird es sonnig - Höchstwerte 21 bis 28 Grad. Morgen viel Sonne, zum Abend örtlich Schauer und Gewitter. Am Sonntag teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern und örtlich kräftigen Gewittern. Am Montag unbeständig. Höchstwerte 24 bis 30 Grad, am Montag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2025 06:00 Uhr