Das Wetter in Bayern: erst trüb, später freundlicher, 16 bis 23 Grad

Russisches Militär erwartet ukrainischen Großangriff auf Cherson

Kiew: Die russische Armee erwartet offenbar einen massiven ukrainischen Angriff auf die besetzte Stadt Cherson. Der neue Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, Surowikin, sagte am Abend im russischen Fernsehen, die Lage an diesem Frontabschnitt sei schwierig. Beobachter spekulieren über einen bevorstehenden Rückzug des russischen Militärs aus der Stadt. - Andere Städte der Ukraine hat die russische Armee in den vergangenen Tagen wiederholt mit Drohnen angegriffen, die vermutlich aus dem Iran stammen. Laut Nachrichtenagentur Reuters könnte das heute Thema im UN-Sicherheitsrat werden. Den Informationen zufolge wollen die USA, Großbritannien und Frankreich die iranischen Waffenlieferungen auf die Agenda setzen. Die New York Times meldet zudem, dass sich auf der Krim auch iranische Ausbilder aufhalten sollen, um das russische Militär beim Drohneneinsatz in der Ukraine zu unterstützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2022 07:00 Uhr