Das Wetter in Bayern: Am Vormittag trüb, stellenweise nieselt es auch leicht. Am Nachmittag heitert es von den Alpen her auf. Höchstwerte 7 bis 10 Grad. Morgen in den Alpen heiter, sonst trüb, meist aber trocken. Am Montag stark bewölkt und lokal Schauer. Maximal 3 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 20.11.2021 05:00 Uhr