Das Wetter in Bayern: Erst sonnig und arm, später auch Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Anfangs örtlich neblig, später überwiegend sonnig. Höchstwerte 24 bis 29 Grad. Ab dem späten Nachmittag von Westen Schauer und Gewitter. In der Nacht aufklarend, Tiefst-Temperaturen um 8 Grad. - Bis Freitag in der Früh Nebel, tagsüber sonnig, aber deutlich kühler: 16 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 08:00 Uhr