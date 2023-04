Das Wetter in Bayern: Erst sonnig, später vermehrt Wolken, Höchstwerte 2 bis 8 Grad

Meldungsarchiv - 04.04.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Zunächst verbreitet sonnig. Später von Nordosten und Osten her dichtere Wolken, nur am westlichen Alpenrand weiterhin überwiegend sonnig. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig bei Tiefsttemperaturen um -3 Grad. In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, Gründonnerstag im Süden besonders oft sonnig. Karfreitag vereinzelt Regen. Tiefstwerte +4 bis -5 Grad, Höchstwerte 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2023 09:00 Uhr