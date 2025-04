Das Wetter in Bayern: Erst sonnig, später teils Quellwolken

Das Wetter in Bayern: Fast überall sonnig mit nur wenigen Wolken im Mittelgebirge. Später außer im Südwesten vermehrt Quellwolken. Bei 11 bis 17 Grad recht windig. In der Nacht klar bei 7 bis -1 Grad. Morgen und Freitag kaum verändert, aber wärmer bei 15 bis 22 Grad. Am Samstag wieder kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2025 11:00 Uhr