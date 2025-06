Das Wetter in Bayern: Erst sonnig, später sind Hitzegewitter möglich, 27 bis 35 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute erwartet uns zunächst wieder viel Sonne, am Nachmittag sind dann in Schwaben einzelne Hitzegewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 35 Grad. In der Nacht klingen die Schauer ab und die Tiefstwerte sinken auf 21 Grad am Untermain bis 11 Grad im südlichen Bayerischen Wald. Morgen kommen von Westen her kräftige Schauer und Gewitter, maximal 24 bis 31 Grad. Die neue Woche startet wieder freundlicher, aber etwas kühler.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 14.06.2025 05:00 Uhr