Das Wetter in Bayern: erst sonnig, später Schauer und Gewitter, 21 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: In Schwaben und Teilen Oberbayerns überwiegend sonnig. Ansonsten wolkig, später überall mehr Sonne. Erwärmung auf 21 bis 28 Grad. In der Nacht Tiefstwerte von 14 bis 8 Grad. Morgen nach viel Sonne im Tagesverlauf örtlich Schauer und Gewitter. Am Sonntag wechselhaft mit teils kräftigen Gewittern. Am Montag unbeständig. Höchstwerte 24 bis 30, am Montag nur noch bis 25 Grad.

