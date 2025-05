Das Wetter in Bayern: erst sonnig, später mehr Wolken

Das Wetter in Bayern: Zunächst ist es fast überall sonnig. Im Laufe des Vormittags ziehen aus dem Nordosten Wolken heran, später kann es im Osten regnen, am Abend auch nördlich des Mains. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 20 Grad und fallen in der Nacht auf 8 bis 3 Grad. Am Wochenende wird es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, örtlich sind Schauer und Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen weiter bei bis zu 20 Grad.

