Das Wetter in Bayern: Am Morgen erst sonnig, dann einige Wolkenfelder und am Nachmittag an den Alpen Regen. Am Montag und Dienstag weitgehend trocken mit Sonne und Wolken. Nächtliche Tiefstwerte 7 bis 11 und Tageshöchstwerte 14 bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2021 21:00 Uhr