Das Wetter in Bayern: Erst sonnig, dann Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Noch ist es vielerorts sonnig, ab Mittag örtlich Gewitter, die teils kräftig mit Sturm, Hagel und Starkregen ausfallen können. Die Höchstwerte erreichen 25 bis 30 Grad. In der Nacht um 14 Grad. Morgen im Norden freundlich, sonst bleibt es meist bewölkt und regnerisch. Von Montag an freundlicher und bis zu 32 Grad warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 12:00 Uhr