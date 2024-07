Das Wetter in Bayern: Erst sonnig, dann Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Noch ist es sonnig, ab dem Nachmittag kommen aber teils kräftige Schauer und Gewitter. 25 bis 30 Grad. In der Nacht um 14 Grad. Morgen im Norden freundlich, sonst bleibt es meist bewölkt und regnerisch. Von Montag an freundlicher, am Dienstag sehr sonnig. Höchsttemperaturen morgen 16 bis 22, dann bis zu 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 10:00 Uhr