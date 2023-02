Nachrichtenarchiv - 22.02.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nach Nebel-Auflösung zunächst recht freundlich mit lebhaften Winden. Nachmittags zunehmend bewölkt, bei maximal 16 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt und gebietsweise Regen. Abkühlung auf 5 Grad. In den nächsten Tagen oft bewölkt, zeitweise Niederschläge - zunächst Regen, von Freitag Abend an mitunter Schnee bis in tiefe Lagen. Tageshöchstwerte anfangs 6 bis 13, am Samstag nur noch 3 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2023 11:00 Uhr