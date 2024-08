Das Wetter in Bayern: Erst Sonne und Wolken, später Schauer bei 26 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Ab dem Nachmittag sind erneut mitunter kräftige Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 26 bis 29 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 18 Grad. Morgen noch oft bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Am Wochenende freundlicher und nur noch vereinzelt Schauer oder Gewitter. 19 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 06:00 Uhr