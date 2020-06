Das Wetter in Bayern: erst Sonne, dann Gewitter bei 21 bis 27 Grad

Nachrichtenarchiv - 03.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute scheint zunächst oft die Sonne, am Nachmittag bilden sich Quellwolken - es kann Schauer und Gewitter geben. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. Die Aussichten: Morgen einige Schauer oder Gewitter bei 17 bis 23 Grad - wechselhaft und kühler wird es am Freitag bei 12 bis 17 Grad. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei 12 bis 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2020 06:00 Uhr