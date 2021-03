Das Wetter in Bayern: Erst Schnee oder Schneeregen, dann trocken und etwas Sonne, 4 bis 9 Grad

Nachrichtenarchiv - 10.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Anfangs noch etwas Schnee oder Schneeregen, von Westen her später trocken und auch etwas Sonne. Höchstwerte 4 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen unbeständig, nur ganz im Süden heiter, etwas milder. Am Freitag heiter, aber wieder kälter. Am Samstag windiges Schauerwetter bei maximal 9 bis 13 Grad, nachts leichter Frost möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2021 06:00 Uhr