Das Wetter in Bayern: erst noch sonnig, später örtlich Gewitter

Bundesrat stimmt Fluthilfen und Auskunftspflicht zu

Berlin: Arbeitgeber in besonders sensiblen Bereichen wie Kita, Schule und Pflege dürfen künftig den Corona-Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen. Einer entsprechenden Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat der Bundesrat zugestimmt. Dadurch sollen Arbeitgeber etwa entscheiden können, ob sie Beschäftigte ohne Immunschutz in Bereichen einsetzen, in denen die Infektionsgefahr geringer ist. Eine Auskunftspflicht besteht auch hinsichtlich einer möglichen Genesung. Die Regelung ist auf den Zeitraum beschränkt, für den der Bundestag eine sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt. Bisher ist die Abfrage des Impfstatus bei Beschäftigten in Krankenhäusern und Arztpraxen erlaubt. - Die Länderkammer billigte außerdem den Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Damit stehen bis zu 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten zur Verfügung. Gebilligt wurde auch der Rechtsanspruch von Grundschülern auf Ganztagsbetreuung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.09.2021 12:15 Uhr