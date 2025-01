Das Wetter in Bayern: erst noch etwas Regen, später freundlicher

Das Wetter in Bayern: Dichte Wolken, ab und zu etwas Regen, in höheren Lagen Schnee. Später trocken und auch mal sonnig. 4 bis 10 Grad. Kommende Nacht erst trocken, später in Franken Regen. Plus 4 bis minus 2 Grad. Morgen dicht bewölkt, in vielen Gebieten Regen, nur im Südosten auch freundlich. 6 bis 12 Grad, mit Föhn an den Alpen bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 14:00 Uhr