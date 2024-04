Das Wetter in Bayern: erst Nebel, dann Sonne, bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: nach örtlichem Frühnebel viel Sonne bei 17 bis 22 Grad in der Spitze. In der Nacht kühlt es ab auf 8 Grad. Die Aussichten bis Montag: vorerst sonnig, am Sonntagnachmittag dann Wolken und Schauer, Höchstwerte bis 26 Grad. Am Montag durchwachsen und immer wieder Schauer möglich bei nur noch höchstens 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2024 06:00 Uhr