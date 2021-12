Nachrichtenarchiv - 21.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: An den Alpen und in Franken erst Nebel, später in der Oberpfalz Wolken, sonst meist sonnig. Die Höchstwerte zwischen minus 4 und plus 1 Grad. Morgen zunächst freundlich, später hohe Wolken, am Donnerstag stark bewölkt aber überwiegend trocken. Am Freitag viele Wolken und Regen. Maximal 1 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2021 06:00 Uhr