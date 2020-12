Nachrichtenarchiv - 28.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Erst in Franken Schneeregen, später verbreitet Schneefall, Minus 2 bis plus 5 Grad. Ab morgen im Süden recht freundlich, im Norden wolkiger und zwischendurch Schneeregen, im Bergland Schnee. Tiefstwerte um Minus acht Grad, Höchstwerte bis Plus fünf Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2020 06:00 Uhr