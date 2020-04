Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern Heute scheint anfangs die Sonne, später ziehen von Südwesten her Schauer und Gewitter durch. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 25 Grad. Morgen erst Schauer, danach wieder freundlicher und etwas kühler. Am Montag und Dienstag meist sonnig und trocken bei maximal 13 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 06:00 Uhr