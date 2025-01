Das Wetter in Bayern: Erst gebietsweise trüb, dann viel Sonne -1 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es erst trüb durch Nebel oder Hochnebel. Später scheint fast überall die Sonne. Höchstwerte minus ein bis plus neun Grad. Die kommende Nacht wird meist klar, nur in manchen Niederungen neblig, besonders in Schwaben. Tiefstwerte von plus sieben Grad auf manchen Bergen bis minus acht Grad in den Alpentälern. Morgen meist sonnig, am Montag und Dienstag etwas mehr Nebel und Hochnebel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 07:00 Uhr