Das Wetter in Bayern: Erst freundlich, später Wolken und vereinzelt Regen bei 13 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung von Nebelfelder zunächst oft sonnig oder locker bewölkt. Ab Mittag von Südwesten her Wolken, in Franken kann es etwas regnen. Höchstwerte 13 bis 19 Grad. Nachts teils bewölkt, teils klar, im Norden Frankens und später in Alpennähe regnet es. Tiefstwerte um 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen wolkig und Schauer bei maximal 13 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2023 06:00 Uhr