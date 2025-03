Das Wetter in Bayern: Erst freundlich, später wieder bewölkt, 8 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Vorübergehend freundlich, später wieder mehr Wolken und vereinzelt Regen; sehr windig bei Höchstwerten von 8 bis 15 Grad.In der Nacht wechselhaft, Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Morgen meist bewölkt und zeitweise Regen, an den Alpen auch anhaltend. Oberhalb der 800 Meter-Grenze kann es schneien. Am Dienstag Sonne und Wolken. Weiterhin recht windig. Höchstwerte 5 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2025 10:00 Uhr