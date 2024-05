Das Wetter in Bayern: erst freundlich, später Regen und Gewitter bei 19 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag gebietsweise sonnige Abschnitte. Nur vereinzelt Regen oder Gewitter, am Abend im Allgäu allerdings heftige Gewitter. Höchstwerte 19 bis 24 Grad. Auch in der Nacht regnerisch und gewittrig, Tiefstwerte um 11 Grad. Bis Donnerstag weiter unbeständig und etwas kühler. Höchstwerte bis 21 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2024 11:45 Uhr