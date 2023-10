Das Wetter in Bayern: erst freundlich, später örtlich Regen bei 11 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst oft freundlich, wenn auch zunehmend bewölkt. Ab dem Nachmittag im Süden und im westlichen Franken örtlich Regen. 11 bis 19 Grad. In der Nacht Regen oder Schauer, im Süden zwischendurch klar bei Tiefstwerten um 7 Grad. Morgen und am Freitag im Norden meist bewölkt, im Süden auch sonnig; vereinzelt Regen. Am Samstag dann überall Wolken und Schauer. Höchstwerte 10 bis 20 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 10:15 Uhr