Das Wetter in Bayern: Ergiebiger Regen bei 10 bis 15 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.09.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Verbreitet meist länger anhaltender Regen, nur in Franken gelegentlich trocken. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in den Allgäuer Alpen. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Unverändert - nur am Sonntag im Süden meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte am Samstag 5 bis 11, ab Sonntag 9 bis 14 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2020 10:00 Uhr