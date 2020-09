Nachrichtenarchiv - 25.09.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Verbreitet meist länger anhaltender Regen, nur in Franken gelegentlich trocken. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Unverändert - nur am Sonntag im Süden meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte am Samstag 5 bis 11, ab Sonntag 9 bis 14 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.09.2020 09:45 Uhr