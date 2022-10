Das Wetter in Bayern: einzelne Wolken und Sonne bei 17 bis 25 Grad

Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie haben um Mitternacht begonnen

Frankfurt am Main: Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden haben Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie in der Nacht mit Warnstreiks begonnen. Unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht um Mitternacht wurde in ausgewählten Industriebetrieben die Arbeit niedergelegt. In Bayern waren unter anderem Bosch in Bamberg und Siemens Healthineers in Kemnath betroffen - dort wurde die Nachtschicht früher beendet. Die Gewerkschaft fordert für die etwa 3,9 Millionen Beschäftigten des größten deutschen Industriezweigs acht Prozent mehr Lohn bei zwölf Monaten Laufzeit. Sie begründete die Forderung mit der hohen Inflationsrate und einer guten Ertragslage bei der Mehrheit der Unternehmen. Die Arbeitgeber weisen die Forderung als überzogen zurück, da die Branche wie die Gesamtwirtschaft vor einer Rezession stehe und kaum finanziellen Spielraum habe.

