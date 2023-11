Das Wetter in Bayern: einzelne Schnee- und Schneeregenschauer, an den Alpen viel Schnee. Abkühlung auf +1 bis -4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht einzelne Schnee- und Schneeregenschauer, an den Alpen auch länger anhaltender Schneefall. Weiter windig. Abkühlung auf +1 bis -4 Grad. Auf den Straßen kann es glatt sein. In den kommenden Tagen meist stark bewölkt mit etwas Schnee oder Schneeregen. In Franken auch Regen. An den Alpen am Wochenende viel Schnee. Die Höchstwerte zwischen -1 und +6 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 19:45 Uhr