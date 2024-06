Das Wetter in Bayern: Einige Auflockerungen, gelegentlich noch Regen

Das Wetter in Bayern: Einige Auflockerungen und nur gelegentlich Regen, im Süden auch sonnige Abschnitte. 16 bis 21 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt oder regenerisch bei 14 bis 9 Grad. Am Wochenende nur wenig Wetteränderung, besonders morgen auch vereinzelt Regen. Höchstwerte 16 bis 23. Am Montag etwas mehr Sonne,bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 15:00 Uhr