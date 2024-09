Das Wetter in Bayern: durchwachsen, in Franken freundlich

Das Wetter in Bayern: Windig, an den Alpen teils länger anhaltender Regen. Sonst nur einzelne Schauer und in Teilen Frankens auch Sonne. Die Temperaturen: 10 bis 16 Grad maximal. In der Nacht klingt der Regen ab. Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen nach örtlichem Nebel freundlich mit Sonne und Wolken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2024 12:00 Uhr