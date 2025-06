Das Wetter in Bayern: Die Woche beginnt mit Sonne, Wolken und Unwetter

Das Wetter in Bayern: Heute wird es weniger sonnig als am Wochenende. Immer wieder ist es mehr oder weniger bewölkt; nur zwischendurch zeigt sich die Sonne Außerdem kann es teils kräftige Schauer und Gewitter geben, örtlich auch Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 30 Grad. Am Dienstag bleibt es meist trocken und es gibt mehr Sonne als Wolken, nur im Norden Frankens ist es zeitweise bewölkt. Am Mittwoch wird es wieder wärmer bei Höchstwerten bis 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 02:00 Uhr