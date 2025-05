Das Wetter in Bayern: die Sonne setzt sich durch

Das Wetter in Bayern: Heute wird es sonnig, nur am westlichen Alpenrand kann es später einzelne Schauer geben. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 22 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 9 bis 1 Grad; in manchen Alpentälern ist leichter Frost möglich. Auch morgen und an den Tagen danach wird es meist sonnig und noch ein wenig wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 10:00 Uhr