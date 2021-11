Nachrichtenarchiv - 04.11.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute halten sich dichte Wolken und es regnet, im Bergland auch Schnee. Am Nachmittag lockert es von den Alpen her auf mit etwas Sonne bei 5 bis 8 Grad. Die Aussichten: Morgen in Franken etwas Regen, im Süden heiter. Am Samstag oft wolkig, im Süden sonnig, bei 5 bis 8 Grad. Am Sonntag bis zu 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2021 06:00 Uhr