Das Wetter in Bayern: Dichte Wolken und örtlich Schneefall, -3 bis +3 Grad.

Das Wetter in Bayern: viele Wolken, im Norden und Osten teils leichter Schneefall. Später auch Sonne möglich bei -3 Grad im Chiemgau bis +3 Grad am Untermain. In der Nacht Tiefstwerte bis minus 12 Grad im Hofer Land. Morgen und in den nächsten Tagen meist freundlich, Dienstag und Mittwoch viel Sonne. Tagsüber maximal minus 3 bis plus 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 09:00 Uhr