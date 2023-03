Das Wetter in Bayern: Dicht bewölkt bei bis zu 6 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz warnt China vor Waffenlieferungen an Russland

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat an China appelliert, angesichts des Kriegs in der Ukraine keine Waffen an Russland zu liefern. In einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CNN sagte er, falls Peking seine neutrale Haltung aufgeben und Russland unterstützen sollte, müsse es Konsequenzen geben. Er sei aber zuversichtlich, dass es so weit nicht kommen werde. Deutschland werde nicht nachlassen, der Ukraine in ihrem Abwehrkampf zu helfen, so Scholz weiter. Allein im vergangenen Jahr habe man 14 Milliarden Euro zugunsten der Ukraine ausgegeben. Damit sei Deutschland der stärkste Unterstützer der Ukraine in Kontinentaleuropa. Bei den Waffenlieferungen stimme man sich eng mit den USA und anderen Freunden ab.

