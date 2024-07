Das Wetter in Bayern: Der Regen zieht ab, 12 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Der Regen zieht nach Osten ab. Tiefstwerte zwischen 12 und 8 Grad. Tagsüber mal Sonne, mal Wolken. Dazu vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 16 und 24 Grad. Am Freitag ähnlich. Am Samstag wärmer, bei bis zu 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2024 01:00 Uhr