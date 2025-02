Das Wetter in Bayern: Der Regen lässt nach, in Franken lockert es auf

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und Abend dichte Wolken und örtlich Regen. In Franken lockert es auf. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. In der Nacht zwischen Alpen und Bayerischem Wald anfangs Schauer, dann wieder klar. Bei Tiefstwerten um 0 Grad. Örtlich wird es glatt. Morgen und Freitag wechselhaft mit Wolken, Sonne und Schauern. Am Samstag nach Nebel überwiegend freundliches Wetter. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2025 15:00 Uhr