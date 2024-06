Das Wetter in Bayern: Dauerregen bei 13 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Trüb und regnerisch. Für große Teile des Südens und Westens von Bayern gibt es eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen. Am Nachmittag im Norden und Osten vorübergehend Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 13 und 19 Grad. Morgen überwiegend bewölkt und regnerisch. Am Montag dann im Süden Regen, im Norden freundlich. Tageshöchstwerte zwischen 16 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 06:00 Uhr