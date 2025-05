Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend sonnig und warm

Das Wetter in Bayern: Bis in den Abend hinein bleibt es sonnig, warm und trocken bei bis zu 24 Grad. In der Nacht ist es lange klar, und die Werte fallen auf 10 bis 0 Grad. Stellenweise kann es Bodenfrost geben. Morgen wird es ähnlich warm und sonnig wie heute mit etwas mehr Wolken. Am Donnerstag nimmt die Bewölkung zu, und es wird etwas weniger warm bei höchsten 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2025 15:00 Uhr