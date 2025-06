Das Wetter in Bayern: Bis in den Abend sonnig

Das Wetter in Bayern: Bis in den Abend hinein sonnig. Im Landkreis Hof bis 23 Grad, am Untermain und Bodensee 29 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 16 bis 7 Grad. Am Wochenende gibt es nur wenige Wolken, erst am Montag werden sie mehr. Es wird nochmal wärmer: 26 bis 36 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2025 17:00 Uhr