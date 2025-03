Das Wetter in Bayern: Bewölkt, zeitweise Regen oder Schnee; 5 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Trüb mit Regen, in höheren Lagen Schnee. Nur in Unterfranken vereinzelt sonnig. Maximal 5 bis 12 Grad. In der Nacht kühlt es auf 4 bis minus 1 Grad ab. Die weiteren Aussichten: Morgen im Süden wechselhaft, bis zum Donnerstag dann in ganz Bayern zunehmend sonnig. Höchstwerte morgen 7 bis 14, am Mittwoch 12 bis 18 und am Donnerstag bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2025 06:00 Uhr